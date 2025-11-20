Логотип РИА URA.RU
Кто такой Ворошиловский стрелок: сложный тест по фильмам с Михаилом Ульяновым

Тест по советскому и российскому кино с Михаилом Ульяновым
20 ноября 2025 в 07:00
Только знатоки советского и российского кино пройдут тест без ошибок

Только знатоки советского и российского кино пройдут тест без ошибок

Фото: Битва за Москву (1985)/СССР, Чехословакия, ГДР/Мосфильм, Баррандов (ЧССР), ДЕФА/Режиссер Юрий Озеров

Герои Михаила Ульянова стали символами разных эпох кинематографа. Артист снимался как в экранизациях классики, так и в военных фильмах и криминальных драмах. В день рождения Михаила Ульянова URA.RU предлагает проверить, насколько хорошо вы помните роли легендарного актера. Готовы пройти наш тест без единой ошибки?

