Politico: чиновников Украины и Европы ошеломил тайный план США и России

В Европе и на Украине удивились, узнав о разработке мирного плана Фото: Официальный сайт Президента Украины

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда узнали о существовании «тайного» плана США и России по урегулированию конфликта. Об этом сообщила американская газета Politico.

«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, в том числе потому, что они полагали, что мнение [президента США Дональда] Трампа о российском президенте Владимире Путине изменилось», — говорится в материале. По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над документом в конце октября после встречи с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.

В то же время портал Axios сообщал, что положения плана пока остаются предметом переговоров. Один из вопросов, который рассматривают американские чиновники, — стоит ли упоминать в документе НАТО и каким образом это делать.

Ранее американские СМИ писали, что Россия и США ведут «тайные консультации» по урегулированию конфликта на Украине без участия Киева и Европы. Ожидается, что уже на этой неделе Белый дом может обнародовать проект мирного соглашения. Документ предполагает сокращение численности ВСУ вдвое, отказ Киева от некоторых видов вооружения и от претензий на Донбасс, а также выполнение других условий. В США считают, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться из-за ситуации на фронте, передает MK.RU.