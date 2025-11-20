Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп велел обнародовать засекреченные файлы Эпштейна

20 ноября 2025 в 06:48
Трамп решил обнародовать документы по делу Эпштейна

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предусматривает обнародование засекреченных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном — человеком, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей и Сенатом.

«Я только что подписал закон об обнародовании документов по Эпштейну <...> По моему указанию Министерство юстиции уже передало Конгрессу около пятидесяти тысяч страниц документов», — заявил Трамп в Truth Social. По его словам, благодаря этому закону будут раскрыты связи Эпштейна с известными фигурами, в том числе с представителями Демократической партии. 

Трамп в своем заявлении отметил, что предыдущая администрация не передала Конгрессу ни одного файла, связанного с «демократом Эпштейном». Он заявил, что это дело «обернется против демократов, как и все остальные».

Ранее Палата представителей США подавляющим большинством голосов (427 против 1) приняла законопроект «Акт о прозрачности материалов Эпштейна». Так Министерство юстиции должно опубликовать все незасекреченные материалы делу финансиста-педофила.

Как сообщал республиканский конгрессмен Томас Масси, в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не стали объектами следствия. Среди них могут быть политики, миллиардеры и кинопродюсеры.

Минюст США по распоряжению Трампа проведет проверку ряда известных личностей, включая Билла Клинтона, Ларри Саммерса и Рида Хоффмана, на предмет их связей с Эпштейном. При этом некоторые данные останутся засекреченными — например, информация о жертвах насилия и материалы, содержащие детскую порнографию. Также администрация Трампа может исключить из публикации документы, раскрытие которых может помешать расследованию.

