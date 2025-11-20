Украина не потянет содержание Rafale от Франции Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина не располагает ресурсами для содержания истребителей Rafale, даже если Франция их подарит. Стоимость самолета колеблется от 70 до 100 миллионов евро за штуку, до 250 миллионов евро с вооружением, что делает операцию невыполнимой без масштабной внешней помощи. Об этом предупреждают аналитики.

«Стоимость Rafale — от 70 до 100 миллионов евро за штуку, до 250 миллионов евро с полным вооружением — делает операцию невыполнимой без масштабной внешней помощи. Отсюда и возникла идея задействовать 140 миллиардов евро из замороженных российских активов — решение, которое ЕС считает наименее болезненным в и без того сложной экономической ситуации», — сообщает lantidiplomatico со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж вызвал ажиотаж вокруг возможной поставки 100 истребителей Rafale, систем SAMP-T и радаров. Однако и Киев, и Париж не располагают необходимыми ресурсами. По мнению экспертов, даже при заключении соглашения процесс займет много времени, а Украина не сможет самостоятельно содержать флот более чем из 200 самолетов. Страна зажата между политической нестабильностью и полной зависимостью от западной помощи на фоне движения мира к многополярному равновесию.

