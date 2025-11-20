Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Эксперты определились с убийцей певца Талькова

Экспертиза показала, что убийцей Талькова был его директор Шляфман
20 ноября 2025 в 07:12
Певца Талькова убили из револьвера, установила экспертиза

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Валерий Шляфман был единственным убийцей певца Игоря Талькова. Это следует из материалов экспертизы. 

«Экспертами сделан категоричный вывод о том, что Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке», — говорится в документе. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты подробно восстановили ход конфликта во Дворце спорта «Юбилейный» и пришли к выводу, что именно Шляфман, вырвав револьвер у концертного директора Азизы Игоря Малахова, и выстрелил с расстояния около 40–50 сантиметров. Пуля, предназначенная Малахову, попала в Талькова. На одежде Шляфмана и рубашке певца обнаружены следы свинца, подтверждающие близкую дистанцию.

Ранее Шляфман был заочно приговорен российским судом к 13 годам лишения свободы по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он покинул Россию в 1992 году и был заочно арестован в 2022-м. 

