Эксперты определились с убийцей певца Талькова

Певца Талькова убили из револьвера, установила экспертиза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Валерий Шляфман был единственным убийцей певца Игоря Талькова. Это следует из материалов экспертизы.

«Экспертами сделан категоричный вывод о том, что Шляфман является единственным лицом, причинившим смертельное ранение Талькову из револьвера, вероятно, находившегося в правой руке», — говорится в документе. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты подробно восстановили ход конфликта во Дворце спорта «Юбилейный» и пришли к выводу, что именно Шляфман, вырвав револьвер у концертного директора Азизы Игоря Малахова, и выстрелил с расстояния около 40–50 сантиметров. Пуля, предназначенная Малахову, попала в Талькова. На одежде Шляфмана и рубашке певца обнаружены следы свинца, подтверждающие близкую дистанцию.

Продолжение после рекламы