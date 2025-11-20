NBC: Трамп одобрил тайный план России и США по урегулированию на Украине

Трамп утвердил мирный план России и Украины, состоящий из 28 пунктов Фото: Official White House / Shealah Craighead

На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Над документом в течение нескольких недель втайне работали высшие должностные лица американской администрации, передает NBC News.

«Президент Трамп одобрил план мира между Россией и Украиной», — говорится в материале издания. По данным источника, в разработке плана участвовали специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

В консультациях также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины. Высокопоставленный американский чиновник в интервью NBC News заявил, что план обеспечит сторонам гарантии безопасности и учтет интересы Украины для достижения мира. Украинская сторона пока не знакома с положениями мирного соглашения, сообщили три официальных лица США.

