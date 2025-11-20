NBC: Трамп одобрил тайный план России и США по урегулированию на Украине
Трамп утвердил мирный план России и Украины, состоящий из 28 пунктов
Фото: Official White House / Shealah Craighead
На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Над документом в течение нескольких недель втайне работали высшие должностные лица американской администрации, передает NBC News.
«Президент Трамп одобрил план мира между Россией и Украиной», — говорится в материале издания. По данным источника, в разработке плана участвовали специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.
В консультациях также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины. Высокопоставленный американский чиновник в интервью NBC News заявил, что план обеспечит сторонам гарантии безопасности и учтет интересы Украины для достижения мира. Украинская сторона пока не знакома с положениями мирного соглашения, сообщили три официальных лица США.
Американская делегация прибыла в Киев в среду утром. Согласно изданию Politico, уже на этой неделе Белый дом может опубликовать рамочное соглашение о завершении конфликта на Украине. Оно предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое, отказ Киева от определенного вида вооружений, отказ Украины от Донбасса и многое другое. В администрации США полагают, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден принять предложенные условия из-за невыгодной ситуации на фронте. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данную информацию, заявив, что «никаких новаций» в вопросе переговоров на данный момент нет, передает MK.RU.
