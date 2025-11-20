Логотип РИА URA.RU
Экс-премьер Украины раскрыл роль США в лишении Зеленского власти

Азаров: США дали команду на снятие Зеленского с должности
20 ноября 2025 в 06:25
США намерены снять Зеленского с должности, заявил Азаров

США намерены снять Зеленского с должности, заявил Азаров

Фото: Официальный сайт президента Украины

Масштабный коррупционный скандал на Украине начался по команде из США и нацелен на смену власти в стране и прорыв в переговорах с Россией. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто в Украине, кроме американцев, не мог дать команду <...> Это ясно, что дана команда американцев на снятие [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Азаров ТАСС. Он также отметил, что американское влияние прослеживается активным информационным освещением скандала. «Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», — уточнил он.

По мнению Азарова, американцы разочарованы неэффективностью Владимира Зеленского в качестве главы государства, поэтому проведение выборов на Украине в первую очередь нужно США. Бывший премьер-министр также назвал нынешнего президента страны неэффективным руководителем.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о наличии коррупции среди высших чинов страны. Обыски прошли у бывшего министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. 

Как сообщили в СМИ, последнего перед обысками поспешно вывезли из Украины. Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Комментарии (1)
  • Обозреватель мнений
    20 ноября 2025 06:37
    Азаров сбитый летчик и от того, кто будет у власти на Украине, ему там уже ничего не светит.
