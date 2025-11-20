Экс-премьер Украины раскрыл роль США в лишении Зеленского власти
США намерены снять Зеленского с должности, заявил Азаров
Масштабный коррупционный скандал на Украине начался по команде из США и нацелен на смену власти в стране и прорыв в переговорах с Россией. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто в Украине, кроме американцев, не мог дать команду <...> Это ясно, что дана команда американцев на снятие [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Азаров ТАСС. Он также отметил, что американское влияние прослеживается активным информационным освещением скандала. «Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», — уточнил он.
По мнению Азарова, американцы разочарованы неэффективностью Владимира Зеленского в качестве главы государства, поэтому проведение выборов на Украине в первую очередь нужно США. Бывший премьер-министр также назвал нынешнего президента страны неэффективным руководителем.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о наличии коррупции среди высших чинов страны. Обыски прошли у бывшего министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.
