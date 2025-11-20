Трамп снова заявил, что не доволен Путиным

Дональд Трамп выразил разочарование в президенте России Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что, несмотря на свои хорошие отношения с Путиным, продолжающиеся боевые действия на Украине вызывают у него разочарование. Слова американского лидера прозвучали во время онлайн-трансляции из Белого дома.

«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов. Остался еще один, вы знаете, какой. Я думал, что урегулировать его будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал Трамп.

Трамп выступил на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, где подчеркнул, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. По данным Reuters и других СМИ, США разрабатывают новый мирный план, который предусматривает значительные уступки со стороны Украины, включая уступку Донбасса и сокращение численности вооруженных сил вдвое. В Кремле отметили, что публикации о плане «соответствуют духу Анкориджа», но без новых предложений.

