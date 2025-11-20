Путин: вклад ИИ в экономику России должен превысить 11 трлн рублей

К 2030 году технологии искусственного интеллекта должны приносить в экономику страны более 11 триллионов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Вклад ИИ в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. Эта цель установлена в национальной стратегии развития искусственного интеллекта», — заявил Путин, чьи слова приводят РИА Новости.

Ранее президент России заявил, что современные технологии позволяют довести продолжительность жизни до 150 лет. Президент рассказал, что когда-то нормальной продолжительностью жизни для человека считалось от 20 до 35 лет. Затем средний возраст стал увеличиваться до 35-50 лет. А сейчас — уже достигает 80 лет.