Конфискация активов России грозит США потерей миллиардов долларов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Конфискация активов России может привести к потерям для американской стороны в размере около 6,6 миллиарда долларов — именно столько США инвестировали в российскую экономику. Это следует из базы данных национальных статслужб.
«Объем прямых инвестиций США в российскую экономику по итогам 2024 года составил 6,6 миллиарда долларов», — говорится в отчете. Данные приводит РИА Новости.
Ранее бюджетное управление Конгресса США сообщило, что с 2026 по 2028 год американские власти могут конфисковать до 2,5 млрд долларов из замороженных российских активов. Полученные средства планируется использовать для финансовой поддержки Украины. При этом примерно 300 миллионов долларов из конфискованных средств будут инвестированы в ценные бумаги Минфина США.
В то же время реализация этого плана возможна только при условии принятия соответствующего закона. В настоящее время основные замороженные российские активы (около 224,5 млрд долларов) остаются в бельгийском депозитарии Euroclear.
На случай возможной конфискации российских активов за рубежом Минфин России подготовил пакет ответных мер. Меры разработаны в ответ на инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей использовать российские активы для финансовой поддержки Украины. Решение по этому вопросу в ЕС планируется принять на саммите 18-19 декабря, передает MK.RU.
