Эрдоган высказался об урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган: важно возобновить переговоры РФ и Украины в Турции
19 ноября 2025 в 21:01
Эрдоган подчеркнул, что готов к русско-украинским переговорам в своей стране

Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Сейчас важно возобновить переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили журналисты.

По словам Эрдогана, его страна выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в турецкой столице. Также он подчеркнул, что Турция всегда готова говорить с Россией о вариантах прекращения огня на Украине. Он добавил, что США имеет большое значение в переговорном процессе.

Ранее Россия и Украина уже проводили в Стамбуле три прямых переговора, которые привели к обмену пленными, передаче тел погибших военнослужащих и обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий МИД не исключал возможности нового этапа переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизировать диалог и представить партнерам разработанные решения.

