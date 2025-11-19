Эрдоган высказался об урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган подчеркнул, что готов к русско-украинским переговорам в своей стране Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Сейчас важно возобновить переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили журналисты.

По словам Эрдогана, его страна выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в турецкой столице. Также он подчеркнул, что Турция всегда готова говорить с Россией о вариантах прекращения огня на Украине. Он добавил, что США имеет большое значение в переговорном процессе.