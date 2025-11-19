Эрдоган высказался об урегулировании конфликта на Украине
Эрдоган подчеркнул, что готов к русско-украинским переговорам в своей стране
Фото: Пресс-служба администрации Президента России
Сейчас важно возобновить переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили журналисты.
По словам Эрдогана, его страна выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в турецкой столице. Также он подчеркнул, что Турция всегда готова говорить с Россией о вариантах прекращения огня на Украине. Он добавил, что США имеет большое значение в переговорном процессе.
Ранее Россия и Украина уже проводили в Стамбуле три прямых переговора, которые привели к обмену пленными, передаче тел погибших военнослужащих и обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий МИД не исключал возможности нового этапа переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизировать диалог и представить партнерам разработанные решения.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
