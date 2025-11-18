Турция хочет возобновить переговоры России и Украины

На данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Турция стремится возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Нашей целью как посредника, которому доверяют обе стороны, является возобновить переговоры в Стамбуле», — рассказал источник РИА Новости. Однако на данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет.

В своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите в Турцию. Основная цель поездки — активизировать диалог и представить партнерам разработанные решения.

