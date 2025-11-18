Турция хочет возобновить переговоры России и Украины
На данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Турция стремится возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
«Нашей целью как посредника, которому доверяют обе стороны, является возобновить переговоры в Стамбуле», — рассказал источник РИА Новости. Однако на данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет.
В своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите в Турцию. Основная цель поездки — активизировать диалог и представить партнерам разработанные решения.
Ранее МИД Турции Хакан Фидан высказывал мнение о том, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки. Он не исключил возможности нового раунда переговоров. Россия и Украина уже проводили переговоры в Стамбуле. Было организовано три раунда прямых переговоров, которые привели к обмену пленными, передаче тел погибших военнослужащих и обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
