В мире

Турция хочет возобновить переговоры России и Украины

18 ноября 2025 в 13:39
На данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Турция стремится возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Нашей целью как посредника, которому доверяют обе стороны, является возобновить переговоры в Стамбуле», — рассказал источник РИА Новости. Однако на данный момент конкретных деталей относительно возможных переговоров пока нет.

В своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящем визите в Турцию. Основная цель поездки — активизировать диалог и представить партнерам разработанные решения.

Ранее МИД Турции Хакан Фидан высказывал мнение о том, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки. Он не исключил возможности нового раунда переговоров. Россия и Украина уже проводили переговоры в Стамбуле. Было организовано три раунда прямых переговоров, которые привели к обмену пленными, передаче тел погибших военнослужащих и обмену проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Материал из сюжета:

Мирные переговоры между Россией и Украиной

