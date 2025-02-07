Какие российские спортсмены смогут поехать на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии

Россияне могут принять участие в половине видов спорта на Олимпиаде-2026
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На Олимпиаду в 2026 году могут поехать спортсмены из РФ по ски-альпинизму, фигурному катанию и бобслею
На Олимпиаду в 2026 году могут поехать спортсмены из РФ по ски-альпинизму, фигурному катанию и бобслею Фото:

На Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей и батлон. Об этом сообщили в СМИ. 

«В целом на Олимпиаде в Италии при в меру оптимистичном раскладе можно будет увидеть россиян в половине видов спорта, которые представлены на Играх», — пишут «Известия». Отмечается, что медали на Олимпийских играх в Италии будут разыграны в 16 видах спорта. По данным издания, туда могут поехать российские спортсмены следующих видов спорта:

  • ски-альпинизм — это единственный вид, в котором на данный момент выступают россияне на международном уровне;
  • фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт — Международная федерация конькобежцев ISU выставила требования по этим видам для спортсменов из России;
  • бобслей, скелетон, санный спорт — ожидается, что следующие хорошие новости ждут российских спортсменов именно по этим видам спорта;
  • биатлон, керлинг — российские спортсмены по этим видам спорта могут попасть на Олимпиаду в последнюю очередь.

При этом еще одна Международная федерация — лыжного спорта и сноуборда, — не допустила спортсменов из России к участию в розыгрыше квот на Олимпийские игры по тем дисциплинам, которые подконтрольны. Этими дисциплинами являются:

  • горнолыжный спорт;
  • лыжные гонки;
  • фристайл;
  • лыжное двоеборье;
  • прыжки на лыжах с трамплина;
  • сноуборд.

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На Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей и батлон. Об этом сообщили в СМИ.  «В целом на Олимпиаде в Италии при в меру оптимистичном раскладе можно будет увидеть россиян в половине видов спорта, которые представлены на Играх», — пишут «Известия». Отмечается, что медали на Олимпийских играх в Италии будут разыграны в 16 видах спорта. По данным издания, туда могут поехать российские спортсмены следующих видов спорта: При этом еще одна Международная федерация — лыжного спорта и сноуборда, — не допустила спортсменов из России к участию в розыгрыше квот на Олимпийские игры по тем дисциплинам, которые подконтрольны. Этими дисциплинами являются:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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