Какие российские спортсмены смогут поехать на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии

На Олимпиаде-2026 в Италии могут присутствовать российские спортсмены более половины представленных там видов спорта. Среди них: ски-альпинизм, фигурное катание и конькобежный спорт, бобслей и батлон. Об этом сообщили в СМИ.
«В целом на Олимпиаде в Италии при в меру оптимистичном раскладе можно будет увидеть россиян в половине видов спорта, которые представлены на Играх», — пишут «Известия». Отмечается, что медали на Олимпийских играх в Италии будут разыграны в 16 видах спорта. По данным издания, туда могут поехать российские спортсмены следующих видов спорта:
- ски-альпинизм — это единственный вид, в котором на данный момент выступают россияне на международном уровне;
- фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт — Международная федерация конькобежцев ISU выставила требования по этим видам для спортсменов из России;
- бобслей, скелетон, санный спорт — ожидается, что следующие хорошие новости ждут российских спортсменов именно по этим видам спорта;
- биатлон, керлинг — российские спортсмены по этим видам спорта могут попасть на Олимпиаду в последнюю очередь.
При этом еще одна Международная федерация — лыжного спорта и сноуборда, — не допустила спортсменов из России к участию в розыгрыше квот на Олимпийские игры по тем дисциплинам, которые подконтрольны. Этими дисциплинами являются:
- горнолыжный спорт;
- лыжные гонки;
- фристайл;
- лыжное двоеборье;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- сноуборд.
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