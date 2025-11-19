Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Салехардцы возмутились многомиллионными расходами на ледовые городки и купели

В Салехарде обустроят ледовые городки и крещенскую купель за 36 млн рублей
19 ноября 2025 в 16:04
К Новому году в Салехарде построят несколько ледовых городков (фото из архива)

Фото: Александра Статных © URA.RU

Мэрия Салехарда потратит 36 млн рублей на обустройство нескольких ледовых городков и крещенской купели. Закупка вызвала возмущение горожан — ямальцы считают нецелесообразными высокие расходы на зимние развлечения в условиях дефицита регионального бюджета и предлагают направить деньги на развитие социальной сферы.

Как следует из документации ЕИС «Закупки», администрация Салехарда намерена обустроить несколько ледовых городков. Начальная цена контракта — 35,9 млн рублей. Подрядчика уже определили в ходе аукциона, но его наименование пока не раскрывается. По данным техзадания, ледовых городков в столице Ямала будет несколько: на площадях перед зданием ЦКиС «Геолог» и Арт-резиденцией «Полярис», в Историческом сквере, в микрорайоне Удача, на улице Чкалова, 3. Кроме этого, к Крещению обустроят купель на реке Полуй в районе лодочной станции.

Стоимость зимних развлечений активно обсуждается в местных пабликах. Так, в сообществе «В Салехарде / Объявления / Салехард» опубликовали общие сведения о закупке. Последовали эмоциональные комментарии горожан. «Надо военных дождаться с СВО! Побойтесь Бога! Мы копейки собираем, что ж вы творите?» — пишет северянка.

По мнению салехардцев, деньги можно было бы направить на лечение детей, помощь бойцам СВО, переселение из бараков. «Бюджет дефицитный, кредиты берем с бешеными ноликами, но гулять так гулять по полной!» — высказываются участники сообщества.

В администрации Салехарда пояснили, что закупкой предусмотрены подготовительные работы, монтаж ледовых городков, а также демонтаж конструкций. По данным закупки, подрядчик установит пять горок для детей и взрослых, ледовый лабиринт, входные группы, скульптурные композиции Деда Морозы и Снегурочки.

