Салехардцы возмутились многомиллионными расходами на ледовые городки и купели

Мэрия Салехарда потратит 36 млн рублей на обустройство нескольких ледовых городков и крещенской купели. Закупка вызвала возмущение горожан — ямальцы считают нецелесообразными высокие расходы на зимние развлечения в условиях дефицита регионального бюджета и предлагают направить деньги на развитие социальной сферы.

Как следует из документации ЕИС «Закупки», администрация Салехарда намерена обустроить несколько ледовых городков. Начальная цена контракта — 35,9 млн рублей. Подрядчика уже определили в ходе аукциона, но его наименование пока не раскрывается. По данным техзадания, ледовых городков в столице Ямала будет несколько: на площадях перед зданием ЦКиС «Геолог» и Арт-резиденцией «Полярис», в Историческом сквере, в микрорайоне Удача, на улице Чкалова, 3. Кроме этого, к Крещению обустроят купель на реке Полуй в районе лодочной станции.

Стоимость зимних развлечений активно обсуждается в местных пабликах. Так, в сообществе «В Салехарде / Объявления / Салехард» опубликовали общие сведения о закупке. Последовали эмоциональные комментарии горожан. «Надо военных дождаться с СВО! Побойтесь Бога! Мы копейки собираем, что ж вы творите?» — пишет северянка.

По мнению салехардцев, деньги можно было бы направить на лечение детей, помощь бойцам СВО, переселение из бараков. «Бюджет дефицитный, кредиты берем с бешеными ноликами, но гулять так гулять по полной!» — высказываются участники сообщества.