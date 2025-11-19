Ямальские энергетики присоединились к благотворительной акции в поддержку детей
Акция призвана поддержать детей, проходящих лечение в больницах
Сотрудники АО «Салехардэнерго» присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости», которая направлена на поддержку детей, проходящих тяжелое лечение в больницах Ямала. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Присоединяйтесь! Даже самый маленький вклад — это шаг к большой цели», — сообщили на официальной странице компании «ВКонтакте». В акции может принять участие любой желающий.
Благотворительную акцию «Коробка Храбрости» в ЯНАО запустила партия «Единая Россия». В поддержку тяжелобольных детей собираются игрушки, канцелярские принадлежности, книжки, раскраски, наборы для творчества, настольные игры. Акция продлится до 2 декабря.
