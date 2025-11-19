Логотип РИА URA.RU
Ямальские энергетики присоединились к благотворительной акции в поддержку детей

Салехардские энергетики присоединились к акции «Коробка храбрости»
19 ноября 2025 в 14:23
Акция призвана поддержать детей, проходящих лечение в больницах

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сотрудники АО «Салехардэнерго» присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости», которая направлена на поддержку детей, проходящих тяжелое лечение в больницах Ямала. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Присоединяйтесь! Даже самый маленький вклад — это шаг к большой цели», — сообщили на официальной странице компании «ВКонтакте». В акции может принять участие любой желающий. 

Благотворительную акцию «Коробка Храбрости» в ЯНАО запустила партия «Единая Россия».  В поддержку тяжелобольных детей собираются игрушки, канцелярские принадлежности, книжки, раскраски, наборы для творчества, настольные игры. Акция продлится до 2 декабря. 

