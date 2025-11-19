Ямальские парламентарии предложили внести изменения в Бюджетный кодекс РФ

«Законопроектом предлагается зачислять средства по искам и добровольным платежам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в бюджеты субъектов с предоставлением права устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты», — говоится в официальном telegram-канале Заксобрания ЯНАО. Предлагается закрепить на федеральном уровне, что средства по искам и добровольным платежам за вред окружающей среде в первую очередь будут поступать в бюджеты субъектов РФ, а уже регионы смогут распределять часть этих доходов в муниципалитеты.

Необходимость поправок парламент ЯНАО объясняет дефицитом средств у отдельных муниципалитетов, которые вынуждены своими силами ликвидировать объекты, наносящие ущерб экологии, но не имеют для этого достаточного финансирования. В заксобрании подчеркивают, что расходование таких доходов останется строго целевым: использовать их можно будет только на природоохранные мероприятия в соответствии с федеральным законодательством. Региональные парламенты получат право сами определять нормативы отчислений в местные бюджеты, чтобы учитывать специфику территорий и нагрузку на окружающую среду. Документ направят в законодательные органы субъектов РФ для сбора предложений и отзывов, а также в Совет законодателей РФ для получения заключения, после чего инициатива может быть внесена в Госдуму в установленном порядке.