Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Ямальские парламентарии предложили внести изменения в Бюджетный кодекс РФ

В Заксо ЯНАО предложили зачислять средства от экологического вреда в регионы
19 ноября 2025 в 15:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Документ будет направлен в законодательные органы субъектов для сбора предложений и отзывов

Документ будет направлен в законодательные органы субъектов для сбора предложений и отзывов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО предложили изменить статьи 46 и 58 Бюджетного кодекса РФ для установления единого подхода к зачислению экологических платежей в бюджеты регионов. Об этом рассказали в пресс-службе ямальского Заксо. 

«Законопроектом предлагается зачислять средства по искам и добровольным платежам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в бюджеты субъектов с предоставлением права устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты», — говоится в официальном telegram-канале Заксобрания ЯНАО. Предлагается закрепить на федеральном уровне, что средства по искам и добровольным платежам за вред окружающей среде в первую очередь будут поступать в бюджеты субъектов РФ, а уже регионы смогут распределять часть этих доходов в муниципалитеты.

Необходимость поправок парламент ЯНАО объясняет дефицитом средств у отдельных муниципалитетов, которые вынуждены своими силами ликвидировать объекты, наносящие ущерб экологии, но не имеют для этого достаточного финансирования. В заксобрании подчеркивают, что расходование таких доходов останется строго целевым: использовать их можно будет только на природоохранные мероприятия в соответствии с федеральным законодательством. Региональные парламенты получат право сами определять нормативы отчислений в местные бюджеты, чтобы учитывать специфику территорий и нагрузку на окружающую среду. Документ направят в законодательные органы субъектов РФ для сбора предложений и отзывов, а также в Совет законодателей РФ для получения заключения, после чего инициатива может быть внесена в Госдуму в установленном порядке.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал