Ямальские парламентарии предложили внести изменения в Бюджетный кодекс РФ
Документ будет направлен в законодательные органы субъектов для сбора предложений и отзывов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Депутаты Законодательного собрания ЯНАО предложили изменить статьи 46 и 58 Бюджетного кодекса РФ для установления единого подхода к зачислению экологических платежей в бюджеты регионов. Об этом рассказали в пресс-службе ямальского Заксо.
«Законопроектом предлагается зачислять средства по искам и добровольным платежам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в бюджеты субъектов с предоставлением права устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты», — говоится в официальном telegram-канале Заксобрания ЯНАО. Предлагается закрепить на федеральном уровне, что средства по искам и добровольным платежам за вред окружающей среде в первую очередь будут поступать в бюджеты субъектов РФ, а уже регионы смогут распределять часть этих доходов в муниципалитеты.
Необходимость поправок парламент ЯНАО объясняет дефицитом средств у отдельных муниципалитетов, которые вынуждены своими силами ликвидировать объекты, наносящие ущерб экологии, но не имеют для этого достаточного финансирования. В заксобрании подчеркивают, что расходование таких доходов останется строго целевым: использовать их можно будет только на природоохранные мероприятия в соответствии с федеральным законодательством. Региональные парламенты получат право сами определять нормативы отчислений в местные бюджеты, чтобы учитывать специфику территорий и нагрузку на окружающую среду. Документ направят в законодательные органы субъектов РФ для сбора предложений и отзывов, а также в Совет законодателей РФ для получения заключения, после чего инициатива может быть внесена в Госдуму в установленном порядке.
