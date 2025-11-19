В ЯНАО проиндексировали зарплату мэрам: сколько получают чиновники

Главе Надымского района повысили зарплату Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Дума Надымского района ЯНАО утвердила повышение ежемесячного денежного содержания для главы муниципального образования Дмитрия Жаромских до 234 480 рублей с сохранением 60% надбавки за особый режим работы. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале администрации Надымского района.

«Ежемесячное денежное содержание Главы Надымского района составляет 234 480 рублей с учетом индексации с 1 июля 2025 года. К дополнительной выплате относится ежемесячная надбавка за особый режим работы в размере шестидесяти процентов денежного содержания», — указано в тексте решения.

Новые условия оплаты труда вступают в силу с 1 января 2026 года, при этом отдельные положения имеют обратную силу с 10 сентября 2025 года. Надбавка за особый режим работы не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет.

Зарплата Жаромских сравнима с примерными официальными доходами других мэров региона. Так, оклад мэра Салехарда в 2019 году составлял 182 тыс. рублей. Сейчас, с учетом ежегодных индексаций, основная часть подходит к значению в 250 тыс. рублей.