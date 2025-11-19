Космический объект 3I/ATLAS относится к чужой популяции и проделал очень долгий путь

Комета 3I/ATLAS движется в три раза быстрее звезд рядом с Солнечной системой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Комета 3I/ATLAS относится к другой популяции космических объектов и проделала очень долгий путь прежде, чем оказаться в Солнечной системе. Об этом сообщил представитель НАСА Том Статлер на официальном брифинге, посвященном объекту.

«3I/ATLAS движется по Солнечной системе в три раза быстрее, чем в среднем движутся звёзды в нашем окружении. Это говорит нам о том, что она принадлежит к другой популяции, нежели та, что нас окружает», — сообщили НАСА изданию LiveScience.

В космическом ведомстве также добавили, что комета 3I/ATLAS может быть старше Солнечной системы. На это указывают «косвенные доказательства». Точный возраст кометы ученые смогут определить, когда обнаружат похожие межзвездные объекты.

