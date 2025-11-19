Космический объект 3I/ATLAS относится к чужой популяции и проделал очень долгий путь
Комета 3I/ATLAS движется в три раза быстрее звезд рядом с Солнечной системой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Комета 3I/ATLAS относится к другой популяции космических объектов и проделала очень долгий путь прежде, чем оказаться в Солнечной системе. Об этом сообщил представитель НАСА Том Статлер на официальном брифинге, посвященном объекту.
«3I/ATLAS движется по Солнечной системе в три раза быстрее, чем в среднем движутся звёзды в нашем окружении. Это говорит нам о том, что она принадлежит к другой популяции, нежели та, что нас окружает», — сообщили НАСА изданию LiveScience.
В космическом ведомстве также добавили, что комета 3I/ATLAS может быть старше Солнечной системы. На это указывают «косвенные доказательства». Точный возраст кометы ученые смогут определить, когда обнаружат похожие межзвездные объекты.
Ранее на брифинге НАСА сообщили, что межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой и не опасен для Земли. Тело максимально близко приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.