В России хотят внедрить автоматизированный прием экзаменов на права

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя… развитие системы экзаменов на право управления транспортом, включая рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного приема экзаменов», — говорится в Стратегии, с которой ознакомилось ТАСС. Автоматизация процесса может повысить объективность и эффективность проверки знаний и навыков будущих водителей.

Сейчас экзамены на водительские права в России проводятся в два этапа — теория и практика. Для самых массовых категорий прав (В, С, D) «площадка» отменена, и практическая часть экзамена проходит сразу в городе. Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, сообщил ТАСС, что во многих странах, включая Европу, Японию, Южную Корею и Казахстан, уже есть опыт использования автоматизированных площадок для приема экзаменов.