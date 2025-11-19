VRT: Польша мобилизовала 10 тысяч военных на инфраструктуру по всей стране

Польша мобилизовала 10 тысяч военнослужащих по всей стране для охраны инфраструктурных объектов. Об этом сообщил телеканал VRT.

«10 тысяч польских военнослужащих будут развернуты для защиты критически важной инфраструктуры по всей стране. Это железнодорожные пути, объекты энергетической инфраструктуры, мосты и правительственные здания», — сообщает бельгийский телеканал VRT .

Ранее в Польше заочно обвинили двух граждан Украины во взрыве железнодорожных путей. Мужчины покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Власти страны увидели в этом теракте «российский след», но не смогли предоставить какие либо доказательства.