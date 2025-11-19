Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

VRT: Польша мобилизовала 10 тысяч военных на инфраструктуру по всей стране

20 ноября 2025 в 02:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Польша мобилизовала 10 тысяч военных для охраны инфраструктурных объектов

Польша мобилизовала 10 тысяч военных для охраны инфраструктурных объектов

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Польша мобилизовала 10 тысяч военнослужащих по всей стране для охраны инфраструктурных объектов. Об этом сообщил телеканал VRT.

«10 тысяч польских военнослужащих будут развернуты для защиты критически важной инфраструктуры по всей стране. Это железнодорожные пути, объекты энергетической инфраструктуры, мосты и правительственные здания», — сообщает бельгийский телеканал VRT

Ранее в Польше заочно обвинили двух граждан Украины во взрыве железнодорожных путей. Мужчины покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Власти страны увидели в этом теракте «российский след», но не смогли предоставить какие либо доказательства. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал