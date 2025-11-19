В России назвали профессии с самым большим дефицитом кадров
Нехватка кадров в сфере обслуживания населения связана непопулярностью рабочих профессий
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наблюдается острая нехватка кадров. Особенно дефицитны в регионах дворники, инженеры, слесари, сантехники, электрики и разнорабочие. Нехватка кадров связана непопулярностью рабочих профессий и невысоким размером зарплат.
«В целом существует тенденция к увеличению дефицита кадров. Особенно он ощущается в квалифицированных рабочих, техническом и обслуживающем персонале, а также в неквалифицированных — дворниках, уборщицах, подсобных рабочих, разнорабочих», — сообщают «Известия».
Отмечается, что среди причин нехватки кадров — отсутствие престижа работы в отрасли, возрастной состав занятых в сфере и стремление молодежи и квалифицированных рабочих к более высокому уровню оплаты труда. Несмотря на то что за последний год зарплаты в ЖКХ выросли на 25 % и достигли 81 тысячи рублей, этого недостаточно для преодоления кадрового дефицита.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.