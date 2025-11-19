В России назвали профессии с самым большим дефицитом кадров

«В целом существует тенденция к увеличению дефицита кадров. Особенно он ощущается в квалифицированных рабочих, техническом и обслуживающем персонале, а также в неквалифицированных — дворниках, уборщицах, подсобных рабочих, разнорабочих», — сообщают «Известия» .

Отмечается, что среди причин нехватки кадров — отсутствие престижа работы в отрасли, возрастной состав занятых в сфере и стремление молодежи и квалифицированных рабочих к более высокому уровню оплаты труда. Несмотря на то что за последний год зарплаты в ЖКХ выросли на 25 % и достигли 81 тысячи рублей, этого недостаточно для преодоления кадрового дефицита.