В сквере возле набережной Кургана установили светильники в виде бабочек. Фото

19 ноября 2025 в 18:20
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месте снесенных аварийных бараков на центральной набережной появилась новая зона отдыха для горожан с дизайнерским освещением. Об этом сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале.

«А в Кургане прибывает уютных скверов. В первую очередь — на месте снесенных старых аварийных бараков. Доброго всем вечера», — написал Вадим Шумков.

В сквере рядом с набережной в Кургане установили новые фонари

Фото: tg-канал «силаVправде»


Ранее власти региона сообщали, что снос ветхих и аварийных бараков в Кургане идет поэтапно в разных районах города. Освобождающиеся участки рассматриваются под застройку и под создание общественных пространств — небольших парков, прогулочных зон и дворовых скверов для жителей ближайших кварталов.

  • Роман
    19 ноября 2025 18:51
    Хорошо, что теперь при выборе между "втиснуть ещё одну высотку" и "сделать ещё сквер" стали выбирать сквер. Одобряю. Хватит уже высоток в центре. Надо больше пространств для воздуха и отдыха.
