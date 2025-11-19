В сквере возле набережной Кургана установили светильники в виде бабочек. Фото
В Кургане в районе набережной поставили группу дизайнерских фонарей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на месте снесенных аварийных бараков на центральной набережной появилась новая зона отдыха для горожан с дизайнерским освещением. Об этом сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале.
«А в Кургане прибывает уютных скверов. В первую очередь — на месте снесенных старых аварийных бараков. Доброго всем вечера», — написал Вадим Шумков.
В сквере рядом с набережной в Кургане установили новые фонари
Фото: tg-канал «силаVправде»
Ранее власти региона сообщали, что снос ветхих и аварийных бараков в Кургане идет поэтапно в разных районах города. Освобождающиеся участки рассматриваются под застройку и под создание общественных пространств — небольших парков, прогулочных зон и дворовых скверов для жителей ближайших кварталов.
- Роман19 ноября 2025 18:51Хорошо, что теперь при выборе между "втиснуть ещё одну высотку" и "сделать ещё сквер" стали выбирать сквер. Одобряю. Хватит уже высоток в центре. Надо больше пространств для воздуха и отдыха.