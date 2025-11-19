В Кургане в районе набережной поставили группу дизайнерских фонарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на месте снесенных аварийных бараков на центральной набережной появилась новая зона отдыха для горожан с дизайнерским освещением. Об этом сообщил губернатор Курганской области в своем telegram-канале.

«А в Кургане прибывает уютных скверов. В первую очередь — на месте снесенных старых аварийных бараков. Доброго всем вечера», — написал Вадим Шумков.









1/3 В сквере рядом с набережной в Кургане установили новые фонари Фото: tg-канал «силаVправде»



