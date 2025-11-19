Логотип РИА URA.RU
Курьеру, похитившему миллионы у курганской пенсионерки, вынесли приговор

19 ноября 2025 в 17:30
Курганского мошенника приговорили к трем годам колонии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд вынес приговор курьеру, который похитил более четырех миллионов рублей у 69-летней пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. По данным пресс-службы прокуратуры, 39-летний местный житель признан виновным и приговорен к лишению свободы.

«В Кургане суд вынес приговор в отношении курьера, похитившего более четырех миллионов рублей у пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. 39-летнему жителю Куртамыша назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце июля. Жительница Куртамыша поверила мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Они убедили ее перевести все накопления на «более выгодные условия». Женщина сняла в банке Кургана 4,7 миллиона рублей и передала деньги курьеру. После этого осужденный пытался уехать в Челябинск, но по пути следования был задержан. По приговору суда все похищенные средства возвращены потерпевшей. 

