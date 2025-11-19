Курьеру, похитившему миллионы у курганской пенсионерки, вынесли приговор

Курганского мошенника приговорили к трем годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане суд вынес приговор курьеру, который похитил более четырех миллионов рублей у 69-летней пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. По данным пресс-службы прокуратуры, 39-летний местный житель признан виновным и приговорен к лишению свободы.

«В Кургане суд вынес приговор в отношении курьера, похитившего более четырех миллионов рублей у пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. 39-летнему жителю Куртамыша назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в telegram-канале прокуратуры региона.