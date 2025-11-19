Ноябрьский дождь ожидается в Кургане и Шадринске

В Кургане и Шадринске будет +3 градуса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и Шадринске 20 ноября будет преимущественно пасмурная погода. Ближе к вечеру возможен дождь. Об этом сообщается в прогнозе.

«В четверг в Кургане и Шадринске облачно, пасмурно. Утром -2, днем + 3 градуса. В областном центре сильные порывы ветра до 11 м/с», — написано на сайте Gismeteo.