Бизнесмен продавал сомнительный кофе в курганской поликлинике
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане Россельхознадзор пресек продажу кофейного напитка без необходимых документов в кофейне самообслуживания на базе городской поликлиники. Проверка показала, что индивидуальный предприниматель Менщиков А.А. реализует кофе с ультрапастеризованным безлактозным молоком 1,8% без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает федеральное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю, реализующему продукты питания без регистрации в ФГИС „Меркурий“. По результатам проверки выяснилось, что отсутствуют ветеринарные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Отсутствие таких документов нарушает требования закона о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также не гарантирует эпизоотическое благополучие и прослеживаемость продукции», — говорится на сайте надзорного органа.
Предпринимателю выдано официальное предостережение с требованием оформить все необходимые ветеринарные документы для легальной реализации продукции. В противном случае бизнесмену будет запрещено заниматься реализацией продуктов питания.
Ранее URA.RU писало, что на Центральном рынке Кургана незаконно торговали мясом. Сельскохозяйственный кооператив «Натуральный фермерский продукт» получил официальное предостережение от Россельхознадзора за продажу мясных полуфабрикатов без обязательных ветеринарных документов.
