Бизнесмен продавал сомнительный кофе в курганской поликлинике

В Кургане пресекли продажу кофе без документов в поликлинике

В Кургане Россельхознадзор пресек продажу кофейного напитка без необходимых документов в кофейне самообслуживания на базе городской поликлиники. Проверка показала, что индивидуальный предприниматель Менщиков А.А. реализует кофе с ультрапастеризованным безлактозным молоком 1,8% без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает федеральное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение индивидуальному предпринимателю, реализующему продукты питания без регистрации в ФГИС „Меркурий“. По результатам проверки выяснилось, что отсутствуют ветеринарные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Отсутствие таких документов нарушает требования закона о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также не гарантирует эпизоотическое благополучие и прослеживаемость продукции», — говорится на сайте надзорного органа.

Предпринимателю выдано официальное предостережение с требованием оформить все необходимые ветеринарные документы для легальной реализации продукции. В противном случае бизнесмену будет запрещено заниматься реализацией продуктов питания.

