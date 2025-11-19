В мэрии курганского округа ищут первого заместителя главы и управделами

В мэрии Юргамышского округа ведут поиски первого замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрация Юргамышского округа Курганской области объявили конкурс по замещению вакантных должностей первого заместителя главы и управляющего делами. Об этом сообщается в соцсетях муниципалитета.

«Администрация Юргамышского округа объявляет конкурс по замещению вакантных должностей муниципальной службы. Высшие должности: первый заместитель главы и управляющий делами. Требование: высшее образование не ниже уровня специалитета, опыт работы на муниципальной службе не менее четырех лет», — указано в сообщении.

Также на работу требуются руководитель отдела учета и отчетности — главный бухгалтер, руководитель и заместитель руководителя отдела по строительству, ЖКХ и транспорту. Кроме того, открыт конкурс на замещение должностей главных и ведущих специалистов в финансовый и образовательные отделы.

