В мэрии курганского округа ищут первого заместителя главы и управделами
В мэрии Юргамышского округа ведут поиски первого замглавы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В администрация Юргамышского округа Курганской области объявили конкурс по замещению вакантных должностей первого заместителя главы и управляющего делами. Об этом сообщается в соцсетях муниципалитета.
«Администрация Юргамышского округа объявляет конкурс по замещению вакантных должностей муниципальной службы. Высшие должности: первый заместитель главы и управляющий делами. Требование: высшее образование не ниже уровня специалитета, опыт работы на муниципальной службе не менее четырех лет», — указано в сообщении.
Также на работу требуются руководитель отдела учета и отчетности — главный бухгалтер, руководитель и заместитель руководителя отдела по строительству, ЖКХ и транспорту. Кроме того, открыт конкурс на замещение должностей главных и ведущих специалистов в финансовый и образовательные отделы.
Ранее URA.RU писало, что в мэрии Шадринска идут поиски руководителя Комитета по строительству и архитектуре. На этой должности чиновникам обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Также в структуру администрации требуются замруководителя, юрисконсульт и инженер по строительству.
- Евгений19 ноября 2025 19:16Хорошо ищут. Всю команду меняют. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши Уважаемые. Назначать надо руководителей и их команду во всех окрругах нашей области. Один всегда в поле не воин.