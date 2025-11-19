Высокие назначения, автобусный контроль и суды над мошенниками: главные новости Кургана за 19 ноября

В курганской колонии №2 появился новый начальник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской исправительной колонии №2 Сергей Денисов получил официальное назначение начальником после полутора лет исполнения обязанностей врио. Ранее он дважды временно руководил учреждением, которое известно несколькими крупными скандалами. Назначение подтверждено на сайте регионального УФСИН. Колония часто фигурирует в новостях из-за инцидентов с сотрудниками и внутренними расследованиями. На данный момент Денисов официально возглавляет учреждение и продолжает работу по стабилизации ситуации. О других событиях, произошедших в Курганской области — в подборке URA.RU.

В курганском УМВД кадровое назначение

Полковник Роман Кокорин назначен начальником управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД Курганской области. Ранее он несколько лет занимал должность заместителя начальника этого управления. Информацию подтвердили на официальном сайте регионального УМВД. Назначение произошло в рамках кадровых изменений в силовых структурах региона. Теперь Кокорин официально руководит миграционной службой в Курганской области.

В УФССП появился пристав из Тюмени

Майор Руслан Галиев назначен врио заместителя главного судебного пристава Курганской области. 44-летний специалист до перевода в Курган занимал аналогичную должность в Тюменской области. Галиев обладает большим опытом работы в службе судебных приставов. Назначение произошло после ареста бывшего руководства УФССП в Кургане. Экс-руководителей следствие увезло в Москву и добилось ареста. Их обвиняют в присвоении средств группой лиц или в особо крупном размере.

Прокуратура взялась за автобусные проблемы

В прокуратуре прошло совещание, где обсудили проблемы общественного автобусного сообщения в регионе. Выяснилось, что во многих муниципалитетах отсутствует автобусное сообщение, а там, где оно есть, перевозчики часто нарушают расписание и правила труда водителей. Водители перерабатывают, что опасно для безопасности пассажиров. Тарифы делают перевозки нерентабельными, из-за чего ухудшается транспортная доступность. Для решения проблемы обсуждается внедрение системы брутто‑контрактов, при которой власти платят перевозчикам за фиксированное число рейсов.

Суд вынес приговор курьеру, укравшему миллионы у пенсионерки

Суд приговорил курьера, который похитил более четырех миллионов рублей у 69-летней пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Мужчина убедил пожилую женщину перевести деньги на «более выгодные условия», после чего она сняла 4,7 миллиона рублей и передала их курьеру. Злоумышленник пытался уехать в Челябинск, но был задержан по пути. Курьер приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Все похищенные средства возвращены потерпевшей.





Будут судить бывшего бухгалтера техникума за присвоение денег студентов

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в присвоении свыше 1,8 миллиона рублей из образовательного учреждения. Злоумышленница работала главным бухгалтером техникума с 2020 по 2024 год и распоряжалась его деньгами и имуществом. Она требовала оплату за обучение у студентов и родителей не через кассу, а лично, что позволяло ей похищать деньги. Также женщина распоряжалась средствами от продажи списанной техники и зерна, часть из которых возвращала в бюджет для создания видимости легальности. Расследование завершено, материалы переданы в суд, мера наказания будет определена судом.

