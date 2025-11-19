Мэр Кургана Антон Науменко проводил призывников в армию. Фото
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане состоялась торжественная отправка призывников для прохождения службы в Вооруженных силах России. Проводить ребят пришли родственники и глава города Антон Науменко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Для ребят это важный день — они вступают в ряды Вооруженный сил Российской Федерации. Армия — это настоящая школа жизни, где парни получат новые знания, приобретут бесценный опыт, станут сильнее, дисциплинированнее, обретут новых друзей», — подчеркнул мэр Кургана Антон Науменко.
Фото: Администрация города Кургана
Подобные церемонии в Кургане проводят по мере формирования и отправки команд новобранцев. Традиционный формат таких мероприятий включает построение призывников, напутственные слова от представителей властей и военного комиссариата, а также возможность для родственников проводить молодых людей перед отправкой к местам прохождения службы. Призывная кампания продлится до конца года.
Ранее URA.RU писало, что в торжественной отправке призывников принимал участие директор департамента общественной безопасности региона Илья Шалита. Он пожелал мужества молодым курганцам в период предстоящей службы.
