Автобусов нет, водители работают на износ: какие проблемы выявила курганская прокуратура у перевозчиков

В Кургане на совещании в прокуратуре надзорные органы и власти подняли вопросы состояния автобусного сообщения в регионе. Речь шла о транспортном обслуживании населения и о системных недостатках, влияющих на перевозку пассажиров общественным транспортом. Об этом рассказал прокурор Курганской области Владислав Московских.

«Перевозчики систематически не соблюдают установленные интервалы движения и утвержденные расписания маршрутов, пренебрегают правилами учета времени труда и отдыха работников, прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, технического оснащения транспортных средств», — подчеркнул Московских.

В частности, водители допускают переработки, что угрожает безопасности. Тарифы на маршруты делают перевозки нерентабельными и снижают транспортную доступность для населения. Кроме того, в большинстве муниципальных образований отсутствуют надлежащие условия для оказания качественных транспортных услуг. Нет автобусного сообщения в 24 муниципальных округах. Проблемы с маршрутами зафиксированы в двух муниципалитетах, связанных с областным центром.

В ходе совещания рассматривалась возможность внедрения системы брутто‑контрактов. Данная модель финансирования применяется в соседних регионах, когда власти оплачивают перевозчику фиксированную сумму за определенное количество рейсов.