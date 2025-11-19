Автобусов нет, водители работают на износ: какие проблемы выявила курганская прокуратура у перевозчиков
В Кургане на совещании в прокуратуре надзорные органы и власти подняли вопросы состояния автобусного сообщения в регионе. Речь шла о транспортном обслуживании населения и о системных недостатках, влияющих на перевозку пассажиров общественным транспортом. Об этом рассказал прокурор Курганской области Владислав Московских.
«Перевозчики систематически не соблюдают установленные интервалы движения и утвержденные расписания маршрутов, пренебрегают правилами учета времени труда и отдыха работников, прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, технического оснащения транспортных средств», — подчеркнул Московских.
В частности, водители допускают переработки, что угрожает безопасности. Тарифы на маршруты делают перевозки нерентабельными и снижают транспортную доступность для населения. Кроме того, в большинстве муниципальных образований отсутствуют надлежащие условия для оказания качественных транспортных услуг. Нет автобусного сообщения в 24 муниципальных округах. Проблемы с маршрутами зафиксированы в двух муниципалитетах, связанных с областным центром.
В ходе совещания рассматривалась возможность внедрения системы брутто‑контрактов. Данная модель финансирования применяется в соседних регионах, когда власти оплачивают перевозчику фиксированную сумму за определенное количество рейсов.
Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Сергей Лисовский назвал главные проблемы автобусов в Курганской области. Он считает, что закрытие маршрутов связано с их нерентабельностью, особенно на внутримуниципальных направлениях. Кроме того, дополнительную нагрузку на легальных перевозчиков создает рост объема нелегальных поездок.
