День сыновей 2025: красивые картинки для любимых детей
Родители поздравляют своих сыновей в России 22 ноября 2025
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
22 ноября весь мир отмечает День сыновей. А значит, появился прекрасный повод напомнить сыновьям о своей любви. Иногда для этого достаточно пары теплых слов или небольшой открытки. URA.RU подготовило яркую подборку поздравлений, которые наверняка подарят вашим сыновьям искреннюю улыбку.
День сыновей — молодой и неофициальный праздник в России
Фото: URA.RU
Праздник начали активно отмечать с 2021 года
Фото: URA.RU
В России праздник проходит ежегодно 22 ноября
Фото: URA.RU
В 2025 году День сыновей выпадет на субботу
Фото: URA.RU
Главная цель праздника — укрепление семейных ценностей
Фото: URA.RU
Родители в этот день дарят сыновьям подарки и окружают их вниманием
Фото: URA.RU
Устоявшихся традиций пока нет, семьи отмечают праздник по-своему
Фото: URA.RU
В некоторых регионах этот день становится днем памяти погибших сыновей
Фото: URA.RU
Аналоги праздника есть в других странах, но даты у них разные
Фото: URA.RU
С праздником!
Фото: URA.RU
