День сыновей 2025: красивые картинки для любимых детей

Родители поздравляют своих сыновей в России 22 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

22 ноября весь мир отмечает День сыновей. А значит, появился прекрасный повод напомнить сыновьям о своей любви. Иногда для этого достаточно пары теплых слов или небольшой открытки. URA.RU подготовило яркую подборку поздравлений, которые наверняка подарят вашим сыновьям искреннюю улыбку.

День сыновей — молодой и неофициальный праздник в России Фото: URA.RU

Праздник начали активно отмечать с 2021 года Фото: URA.RU

В России праздник проходит ежегодно 22 ноября Фото: URA.RU

В 2025 году День сыновей выпадет на субботу Фото: URA.RU

Главная цель праздника — укрепление семейных ценностей Фото: URA.RU

Родители в этот день дарят сыновьям подарки и окружают их вниманием Фото: URA.RU

Устоявшихся традиций пока нет, семьи отмечают праздник по-своему Фото: URA.RU

В некоторых регионах этот день становится днем памяти погибших сыновей Фото: URA.RU

Аналоги праздника есть в других странах, но даты у них разные Фото: URA.RU