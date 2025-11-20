Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

День сыновей 2025: красивые картинки для любимых детей

Топ-10 открыток на День сыновей 22 ноября 2025
20 ноября 2025 в 09:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Родители поздравляют своих сыновей в России 22 ноября 2025

Родители поздравляют своих сыновей в России 22 ноября 2025

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

22 ноября весь мир отмечает День сыновей. А значит, появился прекрасный повод напомнить сыновьям о своей любви. Иногда для этого достаточно пары теплых слов или небольшой открытки. URA.RU подготовило яркую подборку поздравлений, которые наверняка подарят вашим сыновьям искреннюю улыбку.

День сыновей — молодой и неофициальный праздник в России

Фото: URA.RU

Скачать

Праздник начали активно отмечать с 2021 года

Фото: URA.RU

Скачать

В России праздник проходит ежегодно 22 ноября

Фото: URA.RU

Скачать

В 2025 году День сыновей выпадет на субботу

Фото: URA.RU

Скачать

Главная цель праздника — укрепление семейных ценностей

Фото: URA.RU

Скачать

Родители в этот день дарят сыновьям подарки и окружают их вниманием

Фото: URA.RU

Скачать

Устоявшихся традиций пока нет, семьи отмечают праздник по-своему

Фото: URA.RU

Скачать

В некоторых регионах этот день становится днем памяти погибших сыновей

Фото: URA.RU

Скачать

Аналоги праздника есть в других странах, но даты у них разные

Фото: URA.RU

Скачать

С праздником!

Фото: URA.RU

Скачать

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал