«Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» поразили более 500 танков Вооруженных сил Украины за время проведения СВО. Среди них — свыше 60 западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Об этом сообщили в компании-разработчике ZALA накануне международной выставки Dubai Airshow 2025.

«За период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2», — по данным из открытых источников. Об этом сообщает ТАСС. Общая стоимость техники ВСУ, которая была уничтожена, составляет от четырех млрд до 12 млрд долларов.

Помимо танков, операторы «Ланцетов» поразили более 260 американских гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab, а также сотни других единиц высокотехнологичной техники, включая БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые Украина старается использовать с максимально скрытых позиций. По данным военно-аналитического портала Lostarmour, всего за время СВО боеприпасами «Ланцет» уничтожено около 4 000 единиц техники ВСУ

