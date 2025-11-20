В Рязанской области после падения БПЛА загорелось предприятие

На месте возгорания работают оперативные службы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня ночью в Рязанской области из-за падения обломков украинских беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», — написал Малков в своем telegram-канале.

По словам губернатора, обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах Рязани. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Он отметил, что пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

