Shaman заявил, что хочет выступить в Китае

Shaman готов дать сольный концерт в Китае Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что хотел бы выступить с концертом в Китае. Об этом он сообщил в интервью.

«Все зависит от предложения. Меня интересует Китай. Я там не был вообще ни разу», — ответил Шаман в интервью РИА Новости.

В середине августа этого года Shaman съездит в Пхеньян вместе с министерством культуры РФ для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи. Возглавляет эту делегацию заместитель министра Андрей Малышев.

