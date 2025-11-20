Логотип РИА URA.RU
Shaman заявил, что хочет выступить в Китае

20 ноября 2025 в 09:26
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что хотел бы выступить с концертом в Китае. Об этом он сообщил в интервью.

«Все зависит от предложения. Меня интересует Китай. Я там не был вообще ни разу», — ответил Шаман в интервью РИА Новости. 

В середине августа этого года Shaman съездит в Пхеньян вместе с министерством культуры РФ для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи. Возглавляет эту делегацию заместитель министра Андрей Малышев.

Ранее по приглашению Министерства культуры КНДР в октябре артист вновь побывал в Северной Корее. Его визит был связан с участием в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи. 9 октября в Пхеньяне прошел концерт с участием российских артистов. В числе выступавших были Shaman, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, представители Театра балета Аллы Духовой «Тодес», а также участники Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации.

