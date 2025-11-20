В Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, согласно материалам следствия, по заданию военной разведки Украины готовил покушение на офицера высокого ранга Министерства обороны. По версии следствия, киевский режим намеревался устранить офицера, использовав ядовитую смесь, произведенную в Великобритании. В состав этого яда входил компонент, схожий с боевым отравляющим веществом VX. Планировалось добавить яд в подарочные бутылки с британским пивом. Следствие установило, что контакт с такой смесью мог привести к летальному исходу в течение 20 минут.