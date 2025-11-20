Рубио: мирный план США по Украине учитывает позиции Москвы и Киева
Рубио заявил, что для установления мира на Украине обе стороны должны пойти на уступки
США работают над предложениями по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции обеих сторон. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.
«...мы продолжаем разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта», — написал Рубио в соцсети Х. Он подчеркнул, что для окончания конфликта на Украине необходимы серьезные и реалистичные идеи. А чтобы установить прочный мир, обе стороны должны пойти на сложные, но необходимые уступки.
На этой неделе президент США Дональд Трамп утвердил мирный план по Украине из 28 пунктов. В разработке документа участвовали высшие должностные лица американской администрации, а также представители России и Украины. По информации NBC News, рамочное соглашение о завершении конфликта может быть опубликовано Белым домом уже на этой неделе.
Согласно изданию Politico, план США предполагает уменьшение численности ВСУ вдвое (с 880 до 440 тысяч военнослужащих), отказ Киева от определенного вида вооружений и отказ Украины от Донбасса. Накануне американская делегация во главе с министром сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев с жестким требованием принять предложенные условия, передает деловое издание «Взгляд».
