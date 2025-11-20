Десятки дронов ВСУ были сбиты над российскими регионами этой ночью

Больше всего дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 20 ноября системы ПВО сбили над российскими регионами 65 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью — 18 штук.

Кроме того, над Рязанской областью системы ПВО уничтожили 16 дронов, над Белгородской — 14, над Тульской — семь. Над Брянской областью были сбиты четыре БПЛА, над Липецкой — три, над Тамбовской — два, над Республикой Крым — один.

Продолжение после рекламы