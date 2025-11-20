Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Десятки дронов ВСУ были сбиты над российскими регионами этой ночью

20 ноября 2025 в 09:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Больше всего дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью

Больше всего дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 20 ноября системы ПВО сбили над российскими регионами 65 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью — 18 штук.

Кроме того, над Рязанской областью системы ПВО уничтожили 16 дронов, над Белгородской — 14, над Тульской — семь. Над Брянской областью были сбиты четыре БПЛА, над Липецкой — три, над Тамбовской — два, над Республикой Крым — один.

Продолжение после рекламы

Этой ночью более десяти взрывов прогремели над Рязанью при атаке дронов ВСУ. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. По его словам, в результате происшествия  никто не пострадал. Разрушений также не было зафиксировано. На местах работают оперативные службы, передает «Ридус».

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал