Десятки дронов ВСУ были сбиты над российскими регионами этой ночью
Больше всего дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 20 ноября системы ПВО сбили над российскими регионами 65 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью — 18 штук.
Кроме того, над Рязанской областью системы ПВО уничтожили 16 дронов, над Белгородской — 14, над Тульской — семь. Над Брянской областью были сбиты четыре БПЛА, над Липецкой — три, над Тамбовской — два, над Республикой Крым — один.
Этой ночью более десяти взрывов прогремели над Рязанью при атаке дронов ВСУ. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не было зафиксировано. На местах работают оперативные службы, передает «Ридус».
