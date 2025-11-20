За ночь над Россией сбито 65 беспилотников ВСУ
20 ноября 2025 в 09:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны. Об этом сообщили в МО РФ.
