Житель ДНР планировал убить высокопоставленного офицера пивом с ядом

В пиве содержались токсичные вещества, которые могли вызвать смерть в течение 20 минут Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ДНР был задержан местный житель, который планировал убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ с помощью отравленного пива. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.

По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и получил от украинской спецслужбы две упаковки с бутылками пива британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру российской армии в качестве подарка. Житель ДНР был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. Исследования показали, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая могла вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.

Кроме того, по информации ФСБ, злоумышленник получал взрывчатые вещества, которые доставлялись на территорию ДНР с помощью беспилотников. Он хранил их у себя дома, чтобы впоследствии использовать для диверсионно-террористических целей.