Происшествия

ВСУ атаковали электроподстанции в трех районах Курской области

16 тысяч человек остались без света в приграничье после украинской атаки
20 ноября 2025 в 10:18
В нескольких районах Курской области нет электричества после украинской атаки

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ночью были нанесены удары по электроподстанциям в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В результате без электричества остались более 16 тысяч человек.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск уже подключен к резервным источникам питания. В ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий.

Последствия атаки в настоящее время уточняются. Власти принимают необходимые меры для нормализации ситуации.

