Кошка Муся, которую неадекват выбросил из «Ласточкиного гнезда» в море, полностью оправилась от потрясения
Спасенная кошка Муся теперь полна оптимизма и игривого настроения (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Кошка Муся, которую в феврале сбросили с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» на южном берегу Крыма, полностью оправилась от потрясения и живет полноценной жизнью. Об этом сообщила ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко, приютившая животное.
«С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сообщила Власенко РИА Новости. По ее словам, кошка любит проводить много времени на улице, а в дом приходит, чтобы погреться.
В поселке Гаспра 23 февраля мужчина сбросил кошку Мусю с обрыва. Инцидент произошел на территории туристического замка «Ласточкино гнездо». Поиски питомца заняли три дня. Кошка самостоятельно смогла выплыть из штормящего моря на берег. Животное подняли альпинисты ялтинского отряда МЧС Крыма. Мужчина, сбросивший кошку, был задержан в Джанкое на следующий день. Им оказался уроженец Петербурга, который признал свой поступок. По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, мужчине назначили медицинское освидетельствование.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.