Кошка Муся, которую неадекват выбросил из «Ласточкиного гнезда» в море, полностью оправилась от потрясения

Спасенная кошка Муся теперь полна оптимизма и игривого настроения (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Кошка Муся, которую в феврале сбросили с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» на южном берегу Крыма, полностью оправилась от потрясения и живет полноценной жизнью. Об этом сообщила ялтинский ветеринарный врач Светлана Власенко, приютившая животное.

«С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сообщила Власенко РИА Новости. По ее словам, кошка любит проводить много времени на улице, а в дом приходит, чтобы погреться.