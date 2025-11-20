Во Франции объяснили, почему Украина не сможет быстро заполучить истребители Rafale

Согласно расчетам де Латтра, общая стоимость 100 самолетов составит более 11 млрд евро, а не 10 млрд, как указано в соглашение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Киев получит французские истребители Rafale не раньше 2030–2032 годов. Возможно, такая программа даже не будет реализована. Такое предположение сделал французский авиационный эксперт Сириль де Латтр, отвечая на информацию в СМИ о возможных поставках в 2029 году.

«Я бы сказал, что это 2030–2032 годы. Кроме того, опытные украинские летчики уже погибли. Сейчас остались молодые, без опыта и боевых навыков. Сделать их боеготовыми за короткий срок невозможно», — сообщил Сириль де Латтр. Его слова передает ТАСС.

Аналитик высказал сомнения относительно установленных сроков реализации проекта, отметив, что к моменту завершения производства самолетов руководство Украины, вероятно, сменится. По мнению эксперта, соглашение о поставках носит скорее медийный характер и направлено на то, чтобы отвлечь общественность от коррупционных скандалов, связанных с украинским руководством, а также от внутренних проблем Франции.

