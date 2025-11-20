ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области: карта БПЛА за 20 ноября

За ночь над Россией сбили 65 беспилотников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 20 ноября были пресечены попытки ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников. В общей сложности было нейтрализовано 65 вражеских аппаратов.

В Рязанской области обломки дрона упали на территорию предприятия. Предварительно, никто не пострадал. Карта БПЛА за 20 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Рязанская область

Обломки беспилотника упали на территорию предприятия — произошло возгорание. По предварительным данным, жертв нет, идет оценка нанесенного ущерба. Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Продолжение после рекламы

Он также заявил, что еще обломки упали в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. В течение дня планируются работы по устранению обломков. Власти просят жителей не приближаться к ним.

В опергруппе региона добавили, что сегодня будет временно ограничено движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков беспилотника. По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожено 16 дронов.

В Воронежской области сбили почти два десятка БПЛА

В Воронежской области за ночь было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. О повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.

Десяток БПЛА сбили в Белгородской области

В Белгородской области, согласно информации, предоставленной Министерством обороны, за прошедшую ночь было уничтожено 14 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Тульская область подверглась атаке почти десятка БПЛА

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотных БПЛА. По информации, предоставленной губернатором Дмитрием Миляевым, жертв и разрушений нет.

В Брянской области ликвидировали БПЛА

За ночь уничтожено два беспилотника. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

Липецкая область

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, в воздушном пространстве региона были ликвидированы три беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Тамбовская область и Крым

Над Тамбовской областью уничтожено два беспилотника. Над Крымом — один.

Какие аэропорты не работали