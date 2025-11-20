По данным WP, Зеленский может уйти в отставку из-за коррупционного скандала в стране Фото: Официальный сайт президента Украины

Власти США усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него принять предлагаемый Штатами план по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post. По ее данным, план включает в себя территориальные уступки и отказ Киева от части оружия.

«Официальные лица США оказывают на Зеленского все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении конфликта», — говорится в материале WP. По данным издания, глава киевского режима сейчас в значительной степени ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников. Газета считает, что коррупционный скандал может вынудить Зеленского либо уйти в отставку, либо принять неприемлемый для большинства украинцев план урегулирования.

Ранее американский портал Axios писал, США сейчас якобы ведут «тайные консультации» с Россией о разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последнее обсуждение ситуации между Россией и США было на Аляске, и с тех пор новых инициатив не появилось.

