ВСУ отступили в Северске — четыре батальона БПЛА переброшены на другое направление
Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов «Апачи»
Солдаты ВСУ оставили позиции в южной части Северска в ДНР, командование перебросило из города четыре батальона операторов БПЛА для попытки прорвать оборону российских войск в районе заблокированного Купянска. Об этом пишут telegram-каналы.
«Перемещения подразделений 81-й аэромобильной бригады начались еще в октябре и проходили поэтапно. Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов „Апачи“», — информирует Mash. Отмечается, но под давлением российских сил они покинули укрепления на юге Северска.
Оборона ВСУ в этом направлении столкнулась с двумя ключевыми проблемами: разрушением основной линии укреплений и серьезным сокращением беспилотных войск — четыре батальона отправлены под Купянск. Российская 2-я артиллерийская бригада продолжает наносить удары по позициям противника, уничтожая пусковые установки БПЛА.
Ранее ВС России вошли в Северск, прорвав самую мощную линию обороны ВСУ в Донбассе. Российские войска вошли в город Северск с юга, взяв села Выемка, Ивано-Дарьевка.
