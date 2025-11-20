Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов «Апачи» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солдаты ВСУ оставили позиции в южной части Северска в ДНР, командование перебросило из города четыре батальона операторов БПЛА для попытки прорвать оборону российских войск в районе заблокированного Купянска. Об этом пишут telegram-каналы.

«Перемещения подразделений 81-й аэромобильной бригады начались еще в октябре и проходили поэтапно. Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов „Апачи“», — информирует Mash. Отмечается, но под давлением российских сил они покинули укрепления на юге Северска.

Оборона ВСУ в этом направлении столкнулась с двумя ключевыми проблемами: разрушением основной линии укреплений и серьезным сокращением беспилотных войск — четыре батальона отправлены под Купянск. Российская 2-я артиллерийская бригада продолжает наносить удары по позициям противника, уничтожая пусковые установки БПЛА.

