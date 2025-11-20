Агенту СБУ, который планировал отравить офицера ВС РФ, обещали 5 тысяч долларов
Куратор обещает выплатить четыре тысячи долларов за выполнение задания и дополнительно тысячу — «за посылки»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Завербованный Украиной житель ДНР рассказал на видео, что ему пообещали пять тысяч долларов за убийство офицера Министерства обороны РФ. Такой информацией поделились в ФСБ России.
«За работу... передачу... я тебе заплачу 4000 долларов + накину 1000 долларов за посылки... То есть по итогу я заплачу тебе 5000 долларов», — следует из переписки завербованного агента с сотрудником спецслужб Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Также ФСБ выложила запись телефонного разговора, во время которого сотрудник украинской спецслужбы инструктировал своего агента. Он ему сказал, что даст ему имя, номер телефона и адрес: «Состыкуются, человек подойдет, заберет, да и все».
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, который по заданию военной разведки Украины готовился совершить покушение. В ноябре мужчина получил две бутылки пива британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. Согласно данным спецслужбы, напиток содержал смесь высокотоксичных веществ иностранного происхождения, вызывающих мучительную смерть в течение примерно 20 минут после употребления. Кроме того, при обыске у задержанного обнаружили взрывчатку, доставленную на территорию ДНР с помощью беспилотников.
