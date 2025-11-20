Дачников будут штрафовать беспилотники и спутники: почему Росреестр это предлагает

Росреестр хочет использовать дроны для слежки за участками россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росреестр выступил с инициативой внести поправки в КоАП, которые позволят возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере земельного законодательства без прямого взаимодействия с владельцами участков. Данные для выявления нарушений планируется получать с помощью беспилотников, пилотируемых авиационных систем и космических аппаратов. Что известно о нововведении — в материале URA.RU.

Росреестр решил изменить земельное законодательство

Росреестр предложил ужесточить контроль за использованием земельных участков с помощью беспилотников и космической съемки. О возбуждении дел собственников будут информировать заказным письмом или по электронной почте.

Поправки направлены на повышение эффективности контроля за использованием земельных участков. Кроме того законопроект предполагает увеличение размеров штрафов за неисполнение предписаний муниципальных и федеральных проверяющих.

В настоящее время штрафы за неисполнение предписаний муниципальных проверяющих для граждан составляют от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от тысячи до двух тысяч рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Невыполнение предписаний федеральных органов влечет для граждан штраф в размере 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30–50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

В Госдуме призвали к прозрачности системы

По мнению депутата Госдумы Александра Якубовского, предложение Росреестра использовать данные с беспилотников для выявления нарушений на земельных участках логично вписывается в тенденцию цифровизации госнадзора. Парламентарий пояснил в беседе с RT, что сегодня многие нарушения выявляются уже после того, как ущерб причинен, а применение дронов позволит фиксировать их оперативно и объективно.

Якубовский подчеркнул, что сейчас значительная часть самовольных построек и нарушений целевого использования земель выявляется уже постфактум, когда ущерб причинен. А дроны смогут фиксировать нарушения оперативно и объективно.

Депутат также отметил, что если поправки в КоАП позволят возбуждать административные дела без прямого взаимодействия с владельцем участка, необходимо обеспечить прозрачность процедуры. Кроме того, Александр Якубовский обратил внимание на необходимость разъяснительной работы в связи с планируемым значительным увеличением штрафов.

Насколько нова идея с беспилотниками

По словам юриста Глеба Подъяблонского, практика использования квадрокоптеров для контроля за соблюдением законодательства на дачных участках существует около десяти лет. С помощью беспилотных летательных аппаратов регулярно проводятся обследования территорий с целью выявления незаконно возведенных построек.

После обнаружения таких объектов владельцы получают уведомления с требованием либо легализовать постройки, либо демонтировать их. При этом ранее административные штрафы за подобные нарушения не предусматривались.

Также дроны фиксируют наличие незарегистрированной застройки на участках. Согласно пояснениям Подъяблонского, владелец земельного участка, приобретенного для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в составе садового некоммерческого товарищества (СНТ) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), обязан в установленный срок возвести на нем дом и зарегистрировать объект недвижимости. В противном случае объект будет признан незаконно возведенным, а его владелец — уклоняющимся от уплаты налогов.

Но из данного правила есть исключение — некапитальные постройки. К ним относятся те объекты, для которых кадастровым инженером оформлено заключение, определяющее их статус. Юрист подчеркнул, что визуально отличить капитальные постройки от некапитальных невозможно, поэтому наличие официального документа избавит владельца от необходимости доказывать законность возведения объекта.

Подъяблонский также предупредил, что МЧС может использовать квадрокоптеры для контроля за дачными участками и выявления нарушений. В частности, сотрудники ведомства могут проверить, не заброшен ли участок, не производится ли на нем сжигание травы и не осуществляется ли захламление территории.

Что еще нельзя делать на участках

С 2023 года разрешено сжигать мусор и листву на расстоянии не менее 15 метров от жилых и других построек, а готовить на мангале — на расстоянии пяти метров от зданий, при этом необходимо обеспечить отсутствие воспламеняющихся предметов в радиусе двух метров от мангала. В соответствии с действующими правилами, за разведение открытого огня на участке предусмотрен штраф в размере 5-15 тысяч рублей.

За несоблюдение правил обращения с мусором на участке предусмотрен штраф в размере 2-3 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 3–5 тысяч рублей. На личном участке запрещается накапливать, размещать или закапывать мусор.

Нарушение режима тишины влечет за собой штраф в размере 1-3 тысяч рублей. Владельцы участков обязаны соблюдать установленные часы покоя, которые могут различаться в зависимости от региона, но обычно запрет на шумные действия действует с 21:00 или 22:00 до 08:00 или 09:00.

За мойку автомобиля на дачном участке или территории СНТ предусмотрен штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Регулярная мойка машины, приводящая к загрязнению почвы, также является основанием для наложения штрафа.

Использование несертифицированной скважины для колодца влечет за собой штраф 3-5 тысяч рублей. Владельцы участков, планирующие обустроить автономный водопровод, обязаны получить лицензию на скважину. Штраф грозит в случае, если глубина колодца или скважины превышает 5 метров, они построены без лицензии, а объем используемого воды превышает 100 кубометров в сутки.