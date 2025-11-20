Российско-монгольскую границу частично закроют в день рождения Чингисхана

Закрытие связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана Фото: Wikipedia / Public Domain

В связи с национальными праздниками Монголия 21 и 26 ноября закроет часть погранпереходов на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

«21 и 26 ноября будут закрыты погранпереходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы и частично Бурятии», — говорится в сообщении. Также в эти дни будет закрыто большинство переходов в Китай. Это связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана (21 ноября) и Дня провозглашения Республики Монголия (26 ноября).

Несмотря на закрытие части погранпереходов, некоторые пункты пропуска продолжат работу по обычному графику. Среди них:

Продолжение после рекламы

автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии;

два пункта на китайской границе;

международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе.

Всего в Монголии насчитывается 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с Россией действуют восемь автомобильных и два железнодорожных пункта.