Российско-монгольскую границу частично закроют в день рождения Чингисхана
Закрытие связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана
Фото: Wikipedia / Public Domain
В связи с национальными праздниками Монголия 21 и 26 ноября закроет часть погранпереходов на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
«21 и 26 ноября будут закрыты погранпереходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы и частично Бурятии», — говорится в сообщении. Также в эти дни будет закрыто большинство переходов в Китай. Это связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана (21 ноября) и Дня провозглашения Республики Монголия (26 ноября).
Несмотря на закрытие части погранпереходов, некоторые пункты пропуска продолжат работу по обычному графику. Среди них:
- автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии;
- два пункта на китайской границе;
- международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе.
Всего в Монголии насчитывается 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с Россией действуют восемь автомобильных и два железнодорожных пункта.
Чингисхан — основатель и первый великий хан Монгольской империи, полководец, который организовал завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток, на Кавказ и в Восточную Европу. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и создал самую крупную в истории человечества континентальную империю. Современные монголы считают Чингисхана отцом-основателем страны, объединившим кочевые племена Северо-Восточной Азии.
