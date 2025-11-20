Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Российско-монгольскую границу частично закроют в день рождения Чингисхана

20 ноября 2025 в 12:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Закрытие связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана

Закрытие связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана

Фото: Wikipedia / Public Domain

В связи с национальными праздниками Монголия 21 и 26 ноября закроет часть погранпереходов на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

«21 и 26 ноября будут закрыты погранпереходы на границе с Россией со стороны Забайкалья, Республики Алтай, Тывы и частично Бурятии», — говорится в сообщении. Также в эти дни будет закрыто большинство переходов в Китай. Это связано с празднованием в Монголии 860-летия со дня рождения Чингисхана (21 ноября) и Дня провозглашения Республики Монголия (26 ноября).

Несмотря на закрытие части погранпереходов, некоторые пункты пропуска продолжат работу по обычному графику. Среди них:

Продолжение после рекламы
  • автомобильный пункт пропуска «Кяхта» и железнодорожный пункт «Наушки» со стороны Бурятии;
  • два пункта на китайской границе;
  • международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе.

Всего в Монголии насчитывается 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с Россией действуют восемь автомобильных и два железнодорожных пункта.

Чингисхан — основатель и первый великий хан Монгольской империи, полководец, который организовал завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток, на Кавказ и в Восточную Европу. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и создал самую крупную в истории человечества континентальную империю. Современные монголы считают Чингисхана отцом-основателем страны, объединившим кочевые племена Северо-Восточной Азии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал