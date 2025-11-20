Путин: преступления нацизма не имеют срока давности

Путин заявил, что нормы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня Фото: Роман Наумов © URA.RU

Преступления нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны не имеют срока давности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Такие преступления (нацистов против мирного населения — прим.) не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом», — заявил Путин в своем обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.

Он также отметил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня. По его словам, они помогают бороться с искажением истории и находить решения для современных проблем и угроз.

