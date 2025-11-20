Путин: преступления нацизма не имеют срока давности
Путин заявил, что нормы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Преступления нацистов и их приспешников против мирного населения на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны не имеют срока давности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Такие преступления (нацистов против мирного населения — прим.) не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом», — заявил Путин в своем обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Его слова опубликованы на официальном сайте Кремля.
Он также отметил, что нормы и принципы Нюрнбергского трибунала актуальны и сегодня. По его словам, они помогают бороться с искажением истории и находить решения для современных проблем и угроз.
Сегодня, 20 ноября, отмечается 80-летие со дня начала Нюрнбергского процесса. В рамках мультимедийного проекта «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» на сайте Минобороны РФ были опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди них — донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов. Многие из этих материалов ранее не были представлены широкой общественности, передает RT.
