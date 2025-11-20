В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве младенца

В Петербурге женщина обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Тело младенца было обнаружено 7 ноября в квартире в Апраксином переулке. Об этом сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным следствия, ночью 7 ноября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою новорожденную дочь. После этого она спрятала тело в сумку и убрала ее в диван, а сама покинула квартиру. Женщину задержали и предъявили обвинение в убийстве младенца. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемой под стражу.