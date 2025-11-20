Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве младенца

Женщина задержана по делу о гибели новорожденной, тело нашли в диване
20 ноября 2025 в 12:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мать спрятала тело ребенка в диване

Мать спрятала тело ребенка в диване

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Петербурге женщина обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Тело младенца было обнаружено 7 ноября в квартире в Апраксином переулке. Об этом сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным следствия, ночью 7 ноября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою новорожденную дочь. После этого она спрятала тело в сумку и убрала ее в диван, а сама покинула квартиру. Женщину задержали и предъявили обвинение в убийстве младенца. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемой под стражу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал