В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве младенца
Мать спрятала тело ребенка в диване
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Петербурге женщина обвиняется в убийстве новорожденной дочери. Тело младенца было обнаружено 7 ноября в квартире в Апраксином переулке. Об этом сообщает Следственный комитет.
По предварительным данным следствия, ночью 7 ноября обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою новорожденную дочь. После этого она спрятала тело в сумку и убрала ее в диван, а сама покинула квартиру. Женщину задержали и предъявили обвинение в убийстве младенца. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемой под стражу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.