Происшествия

Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам колонии за финансирование ВСУ

20 ноября 2025 в 11:42
Обвинение было предъявлено по статье «Государственная измена»

Обвинение было предъявлено по статье «Государственная измена»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительницу Бийска (Алтайский край) приговорили к 16 годам колонии за перевод денег ВСУ. Об этом сообщили в в УФСБ по региону.

«Установлено, что жительница города Бийска 1983 года рождения перевела более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ», — рассказали ТАСС в ведомстве. Таким образом женщина оказала финансовую помощь иностранному государству и его представителям в деятельности, которая направлена против безопасности России.

Обвинение было предъявлено по статье «Государственная измена». Суд вынес решение о назначении наказания в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

